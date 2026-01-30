Весной в Рязань приедут туристические поезда из Самарской области

Куйбышевская железная дорога запускает серию тематических поездок на выходные. Жители Самарской области весной могут отправиться в путешествия в разные российские города, в том числе в Рязань. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Куйбышевская ЖД». 27-29 марта в Рязань прибудут тематические поезда из Тольятти. Гостей ждет экскурсия по древнему городу и поездка в село Константиново. Из Самары в Рязань тематические поезда приедут 27 марта и 24 апреля. Туристам обещают поездку в село Константиново. С информацией по организации и бронированию тематических туров можно ознакомиться на сайте по ссылке.

