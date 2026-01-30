В Рязанской области ООО «АГРОС» нарушил нормы при работе с пестицидами и агрохимикатами
26 января 2026 года Управление провело проверку ООО «АГРОС». Там нашли нарушения в использовании ФГИС ППА «Сатурн» и регламентов применения пестицидов. Это может навредить здоровью населения и пчеловодов. В итоге возбуждено дело по статье 8.3 КоАП РФ, компании грозит штраф от 10 до 100 000 рублей.
