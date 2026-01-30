В Рязани образовались 9‑балльные пробки
Утром в пятницу, 30 января, в Рязани образовались 9-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты». Наиболее сложная ситуация сложилась улицах Ленина, Соборной, Грибоедова, Свободы, Циолковского, Есенина, Введенской, Спортивной, Чапаева, Дзержинского, Гагарина, Каширина, Кальной, Советской армии, Большой, Тимакова и т. д. А также на Михайловском, Солотчинском, Касимовском шоссе, Муромском шоссе. Согласно картам, в городе зафиксировали 3 ДТП.
