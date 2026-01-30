В Рязани КамАЗ «снес» легковушку, момент ДТП попал на видео
Отмечается, что ДТП произошло на улице Зеленой примерно в 21:25 28 января. На опубликованных кадрах видно, как КамАЗ на большой скорости выезжает на перекресток и врезается в легковушку. Последнюю от удара отбросило в столб, стоящий у пешеходного перехода. Рядом находился человек, его, судя по видео, не зацепило. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.
