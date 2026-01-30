Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
-12°
Сбт, 31
-13°
Вск, 01
-17°
ЦБ USD 76.03 -0.24 30/01
ЦБ EUR 90.98 -0.32 30/01
Нал. USD 76.07 / 76.85 30/01 16:55
Нал. EUR 90.61 / 91.70 30/01 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
1 час назад
94
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 185
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 841
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 138
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани грузовой поезд перекрыл проход по железной дороге, пешеходы пролезают под ним
Отмечается, что все происходит на станции Лагерный. «Второй день на ст. Лагерный (Ворошиловка) стоит грузовой поезд! Никакой официальной информации нет и неизвестно, сколько он будет вот так стоять, создавая преграду для движения граждан», — отметили рязанцы.

В Рязани грузовой поезд перекрыл проход по железной дороге, пешеходы пролезают под ним. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

Отмечается, что все происходит на станции Лагерный.

«Второй день на ст. Лагерный (Ворошиловка) стоит грузовой поезд! Никакой официальной информации нет и неизвестно, сколько он будет вот так стоять, создавая преграду для движения граждан», — отметили рязанцы.