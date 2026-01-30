В Рязани грузовой поезд перекрыл проход по железной дороге, пешеходы пролезают под ним
Отмечается, что все происходит на станции Лагерный. «Второй день на ст. Лагерный (Ворошиловка) стоит грузовой поезд! Никакой официальной информации нет и неизвестно, сколько он будет вот так стоять, создавая преграду для движения граждан», — отметили рязанцы.
