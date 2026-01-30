В России с 1 марта ужесточат рекламу энергетиков

«С 1 марта 2026 года реклама энергетиков и других безалкогольных тонизирующих напитков должна будет сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления. Перечислю изменения: рекламу безалкогольных тонизирующих напитков (в т. ч. энергетических) запретят адресовать детям», — рассказал Машаров.

С 1 марта в России изменятся правила рекламы энергетических напитков: появятся обязательные предупреждения о рисках чрезмерного употребления, а реклама будет запрещена для детской аудитории. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он заявил, что закон запрещает рекламировать энергетики как БАДы или витамины и требует включать предупреждение о вреде от их чрезмерного употребления. На радио это предупреждение должно быть не менее трех секунд, на ТВ, в кино и видео — не менее пяти секунд, занимая не менее 7% кадра. В других видах рекламы предупреждение должно занимать не менее 7% пространства. За нарушение правил рекламодатели будут наказаны, а распространители — только за отсутствие предупреждения.

Спикер отметил, что вред энергетиков хорошо известен и реклама не должна привлекать несовершеннолетних.