Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
4 часа назад
141
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 231
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 850
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 163
В России с 1 марта ужесточат рекламу энергетиков
«С 1 марта 2026 года реклама энергетиков и других безалкогольных тонизирующих напитков должна будет сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления. Перечислю изменения: рекламу безалкогольных тонизирующих напитков (в т. ч. энергетических) запретят адресовать детям», — рассказал Машаров.

С 1 марта в России изменятся правила рекламы энергетических напитков: появятся обязательные предупреждения о рисках чрезмерного употребления, а реклама будет запрещена для детской аудитории. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он заявил, что закон запрещает рекламировать энергетики как БАДы или витамины и требует включать предупреждение о вреде от их чрезмерного употребления. На радио это предупреждение должно быть не менее трех секунд, на ТВ, в кино и видео — не менее пяти секунд, занимая не менее 7% кадра. В других видах рекламы предупреждение должно занимать не менее 7% пространства. За нарушение правил рекламодатели будут наказаны, а распространители — только за отсутствие предупреждения.

Спикер отметил, что вред энергетиков хорошо известен и реклама не должна привлекать несовершеннолетних.