В Госдуме прокомментировали идею о запрете блокировки и замедлении мессенджеров
Законопроект о запрете блокировки и замедления мессенджеров не вносили в Госдуму, заявил зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов. По его словам, проект не рассматривался в комитете, и он не знаком с такой инициативой. Ранее депутат Сергей Обухов предложил запретить блокировку и замедление соцсетей, чтобы защитить свободу слова и цифровые права граждан, при этом подчеркнув, что надзорные органы сохранят возможность бороться с правонарушениями в интернете.

Законопроект о запрете на блокировку и замедление мессенджеров не вносили в Госдуму, заявил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Информацию передает NEWS.ru.

Он сказал, что не знаком с данной инициативой, и отметил, что проект закона не рассматривался в комитете.

«Я об инициативе запретить блокировку и замедление мессенджеров не слышал. Данный законопроект в нашем комитете не рассматривался. Чтобы его оценить, нужно прочесть, что написано в проекте закона», — прокомментировал Свинцов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Обухов выступил с предложением о введении запрета на блокировку и замедление соцсетей, подчеркнув, что надзорные органы будут продолжать принимать меры против правонарушений в интернете при необходимости. Он отметил, что данная концепция направлена на защиту свободы слова и цифровых прав граждан.