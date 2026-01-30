Умер актер из «Морских дьяволов»

Валерий Смородин умер 29 января. Ему было 65 лет. Причина смерти не указана. Артист родился в 1961 году на Алтае и начинал трудовую жизнь трактористом в колхозе. Позже поехал в Москву и поступил на факультет музыкального театра и эстрады Государственного музыкального училища имени Гнесиных. С 1990 года Смородин служил в Калужском драмтеатре. Он сыграл ряд ролей на экране. В частности, снимался в сериалах «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Истребители. Битва за Крым», «Живой».

Умер актер калужского драматического театра, игравший в ряде сериалов, включая «Морские дьяволы», Валерий Смородин. Об этом сообщили в соцсетях учреждения культуры.

Валерий Смородин умер 29 января. Ему было 65 лет. Причина смерти не указана.

Артист родился в 1961 году на Алтае и начинал трудовую жизнь трактористом в колхозе. Позже поехал в Москву и поступил на факультет музыкального театра и эстрады Государственного музыкального училища имени Гнесиных.

С 1990 года Валерий Смородин служил в Калужском драмтеатре. В конце девяностых он, чтобы прокормить семью, ушел в коммерцию. Вернулся в театр в 2009 году.

В 2021 году Валерий Смородин одним из первых был удостоен почетного звания «Заслуженный артист Калужской области».

Он сыграл ряд ролей на экране. В частности, снимался в сериалах «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Истребители. Битва за Крым», «Живой».