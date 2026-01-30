Рязань
Публикации
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 027
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 819
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 095
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 484
Умер актер из «Морских дьяволов»
Умер актер калужского драматического театра, игравший в ряде сериалов, включая «Морские дьяволы», Валерий Смородин. Об этом сообщили в соцсетях учреждения культуры.

Валерий Смородин умер 29 января. Ему было 65 лет. Причина смерти не указана.

Артист родился в 1961 году на Алтае и начинал трудовую жизнь трактористом в колхозе. Позже поехал в Москву и поступил на факультет музыкального театра и эстрады Государственного музыкального училища имени Гнесиных.

С 1990 года Валерий Смородин служил в Калужском драмтеатре. В конце девяностых он, чтобы прокормить семью, ушел в коммерцию. Вернулся в театр в 2009 году.

В 2021 году Валерий Смородин одним из первых был удостоен почетного звания «Заслуженный артист Калужской области».

Он сыграл ряд ролей на экране. В частности, снимался в сериалах «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Истребители. Битва за Крым», «Живой».