Рязанская область вошла в число лидеров по развитию инфраструктуры

Рязанская область вошла в число лидеров по развитию инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В 2025 году ввели 648 тысяч кв. м жилья, что на 7,5% больше, чем в 2024 году. 66% жилья — частные дома. Лидеры по строительству: Рязань, Рязанский, Рыбновский и Спасский округа.

Также благодаря федеральной поддержке обновили 45 общественных пространств и 10 дворов. В Скопине, Кораблинском и Спасском округах завершились проекты, победившие во Всероссийском конкурсе комфортной городской среды.

Марат Хуснуллин отметил важность строительной отрасли для экономики и необходимость высоких темпов строительства, качества и комфорта.