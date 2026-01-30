Рязань
Рязанская ГАИ выявила более 10 нарушений при перевозке детей во время рейда
В Рязани подвели итоги профилактического мероприятия Госавтоинспекции «Детское удерживающее устройство». В ходе рейда сотрудники ДПС выявили более 10 нарушений правил перевозки детей, в отношении водителей составили административные материалы, сообщает пресс-служба ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, что использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств значительно снижает риск получения тяжелых травм при ДТП.

За управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности, а также за перевозку непристегнутых пассажиров предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей. Нарушение требований ПДД при перевозке несовершеннолетних пассажиров влечет административный штраф в размере 5 000 рублей.