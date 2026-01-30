Рязанская ГАИ анонсировала масштабные рейды в выходные
Рязанская ГАИ анонсировала масштабные рейды в предстоящие выходные. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
В Рязанской области проведут масштабные рейды, направленные на поиск водителей, грубо нарушающих ПДД, а также управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
Сотрудники ГАИ призвали участников дорожного движения сообщать в полицию о нарушениях.