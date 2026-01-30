Рязанцы рассказали о двух местах, где невозможно проехать из-за упавших деревьев

Рязанцы сообщили о двух местах в области, где упавшие деревья перекрыли дороги. Об этом написали в телеграм-канале «Солотча info». Сначала появилась информация о дереве на дороге рядом с Грин Парк в Солотче. На кадрах видно, что путь к жилому копмлексу заблокирован. Позже рязанцы поделились фото аналогичной ситуации на улице Школьная, 2, в районе Давыдово. Уточняется, что перекрыт проезд из дома. (Прим. автора: фото 1 — район Давыдово; 2, 3 — Солотча).

Фото: Солотча info.