Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
-12°
Сбт, 31
-13°
Вск, 01
-17°
ЦБ USD 76.03 -0.24 30/01
ЦБ EUR 90.98 -0.32 30/01
Нал. USD 76.07 / 76.50 30/01 13:55
Нал. EUR 90.57 / 91.70 30/01 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 091
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 824
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 098
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 488
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцы рассказали о двух местах, где невозможно проехать из-за упавших деревьев
Рязанцы сообщили о двух местах в области, где упавшие деревья перекрыли дороги. Об этом написали в телеграм-канале «Солотча info». Сначала появилась информация о дереве на дороге рядом с Грин Парк в Солотче. На кадрах видно, что путь к жилому копмлексу заблокирован. Позже рязанцы поделились фото аналогичной ситуации на улице Школьная, 2, в районе Давыдово. Уточняется, что перекрыт проезд из дома. (Прим. автора: фото 1 — район Давыдово; 2, 3 — Солотча).

Рязанцы сообщили о двух местах в области, где упавшие деревья перекрыли дороги. Об этом написали в телеграм-канале «Солотча info».

Сначала появилась информация о дереве на дороге рядом с Грин Парк в Солотче. На кадрах видно, что путь к жилому копмлексу заблокирован.

Позже рязанцы поделились фото аналогичной ситуации на улице Школьная, 2, в районе Давыдово. Уточняется, что перекрыт проезд из дома.

(Прим. автора: фото 1 — район Давыдово; 2, 3 — Солотча).

Фото: Солотча info.