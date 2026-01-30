Рязанцам рассказали, почему покупатели выбирают «Поляну» от «Мармакс»

Рязанцам рассказали, почему покупатели выбирают «Поляну» от «Мармакс». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Загородная резиденция «Поляна» девелоперской компании «Мармакс» становится все более востребованной среди жителей Рязани и соседних регионов. Руководитель компании «Брикус» — партнера по реализации объекта — Роман Соловов рассказал о главных аргументах в пользу «Поляны» и ценностях, заложенных в проект.

«Для меня „Поляна“ — это пример того, как можно жить за городом, не отказываясь от привычного комфорта. Здесь чувствуется серьезный, „якорный“ подход девелопера: создать среду, в которой хочется оставаться».

Спокойная загородная жизнь вполне может сочетаться с комфортом городской среды — именно такой принцип лежит в основе проекта резиденции. Как подчеркивает директор компании-поставщика строительных материалов для резиденции Роман Соловов, «Поляна» задает высокую планку, создавая действительно уникальную среду.

«Когда я впервые познакомился с проектом „Поляна“, сразу отметил: это не шаблонный коттеджный поселок, а продуманная концепция жизни за городом. Как резидент жилого комплекса „Мармакс“ в Рязани и поставщик материалов для проекта могу оценить подход девелопера с двух сторон — и обе вызывают искреннее уважение. Мне нравится формат загородной резиденции: это своеобразный гибрид между квартирой и частным домом — своего рода „мини‑версия“ загородного жилья. В таунхаусах — а мы приобрели именно этот формат — есть все преимущества частной территории: свои парковочные места, максимум два соседа, приватность. Но при этом сохраняется городской комфорт, и это ключевое», — делится Роман Соловов.

Инфраструктура «Поляны» продумана до мелочей. Рядом с резиденцией уже работают частная и государственная школы, торговые сети, а в самом комплексе появятся кафе, рестораны, аптека, салон красоты, фитнес‑центр и даже падел-корты. В пределах 10 минутах езды от резиденции — Солотча с прогулочными зонами, мини‑зоопарк, биатлонный комплекс и экопарк с термами. Здесь повседневная жизнь обретает черты курортного отдыха.

«Очень важна инфраструктура. В загородных поселках часто хочется прогуляться по благоустроенной территории, сходить в ресторан или на интересное мероприятие, но такой возможности нет. В „Поляне“ это все предусмотрено, это именно то сочетание — городской уровень сервиса в природной среде», — отмечает Роман Соловов.

Одна из ключевых особенностей проекта — разнообразие форматов жилья. Будущие резиденты могут выбрать квартиры с функциональными планировками, трехэтажные таунхаусы с собственной парковкой и патио или эксклюзивные индивидуальные дома. Закрытые дворы без машин будут создавать атмосферу уюта и безопасности для детей и взрослых, а небольшое количество квартир в домах — способствовать формированию добрососедской среды.

Отдельно отмечу качество проработки проекта и концепцию. Как поставщик строительных материалов я особенно внимательно отношусь к тому, из чего строятся дома. В «Поляне» используются надежные, современные материалы — я уверен в их долговечности и комфорте для жизни. Но еще важнее — единая концепция поселка, завершенность идеи. И, конечно, инвестиционная привлекательность. Проекты «Мармакс» стабильно развиваются, а их стоимость растет. Это не только выбор места для жизни, но и разумное вложение.

«Тенденция к приобретению загородной недвижимости набирает обороты среди наших покупателей. В резиденции „Поляна“ мы отвечаем на их запросы. Здесь наша команда воплощает концепцию близости к природе и городского комфорта, сохраняя атмосферу загородной жизни со всеми ее преимуществами и делая при этом доступными все необходимые сервисы», — отметила Анна Терехова, директор по продажам девелоперской компании «Мармакс».