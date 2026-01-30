Продажи пива в России упали почти на 17%

Розничные продажи пива в России в 2025 году сократились почти на 17% по сравнению с 2024-м. Об этом сообщает Росалкогольтабакконтроль. Общий объем продаж пива и пивных напитков составил 702,6 млн декалитров, из которых 607 млн декалитров пришлось на пиво (снижение 16,7%), а 95,5 млн декалитров — на пивные напитки (минус 8,3%).

При этом спрос на альтернативные напитки вырос: продажи сидра, пуаре и медовухи увеличились на 5% — до 13 млн декалитров. Производство пива и пивных напитков также снизилось — на 0,8%, до 901 млн декалитров, а выпуск сидра, пуаре и медовухи вырос сразу на 23%, до 17,7 млн декалитров.