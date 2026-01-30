Полиция задержала 22-летнего рязанца за кражу пневматического автомата

Владелец магазина обратился в полицию, когда заметил пропажу товара. Полицейские опросили сотрудников торгового центра и нашли свидетелей, которые видели молодого человека с автоматом, выходящего на улицу. Вскоре задержали 22-летнего рязанца. Как оказалось, в тот вечер, будучи пьяным, после игрового центра он заметил закрытый магазин с пневматическим оружием и украл автомат. Злоумышленник спрятал автомат в автомобиле родственницы. Теперь против него возбуждено уголовное дело, и ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В Рязани полицейские раскрыли кражу пневматического автомата из магазина в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

61-летний владелец магазина обратился в полицию, когда заметил пропажу товара.

Полицейские осмотрели магазин и выяснили, что вор мог похитить автомат, перегнувшись через витрину. Они опросили сотрудников торгового центра и нашли свидетелей, которые видели молодого человека с автоматом, выходящего на улицу.

Вскоре полицейские задержали 22-летнего рязанца. Как оказалось, в тот вечер он выпил спиртное и решил развлечься в игровом клубе. Когда у него закончились деньги, он заметил закрытый магазин с пневматическим оружием и украл автомат, сделанный по образцу автомата Калашникова. Злоумышленник спрятал автомат в автомобиле родственницы.

Теперь против него возбуждено уголовное дело, и ему грозит до 5 лет лишения свободы.