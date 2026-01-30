Полиция обнаружила более 100 закладок, сделанных задержанным рязанцем

В Рязани полицейские задержали наркодельца, который занимался бесконтактным распространением синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
30-летнего местного жителя поймали с поличным в лесополосе на окраине города, где, по информации оперативников, наркопотребители приходили за закладками. У задержанного обнаружили 35 свертков с производными N-метилэфедрона и эфедрона общей массой 26 граммов.
Следователь возбудил уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, и суд поместил мужчину под домашний арест. Однако вскоре он сбежал и был объявлен в федеральный розыск. Полицейские выяснили, что он прячется у знакомой, и повторно задержали его.
В ходе расследования оперативники также обнаружили более 100 закладок с «синтетикой» общей массой свыше 70 граммов, которые еще не были переданы покупателям. В итоге из незаконного оборота изъяли 98 граммов наркотиков.
Фото: Рязанская полиция.