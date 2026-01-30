Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
-12°
Сбт, 31
-13°
Вск, 01
-17°
ЦБ USD 76.03 -0.24 30/01
ЦБ EUR 90.98 -0.32 30/01
Нал. USD 76.07 / 76.50 30/01 13:55
Нал. EUR 90.57 / 91.70 30/01 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 091
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 824
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 098
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 488
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Полиция обнаружила более 100 закладок, сделанных задержанным рязанцем
В Рязани задержали 30-летнего наркодельца, который занимался бесконтактным распространением синтетических наркотиков. Его поймали в лесополосе на окраине города с 35 свертками N-метилэфедрона и эфедрона общей массой 26 г. Возбудили дело по покушению на сбыт в крупном размере, суд отправил под домашний арест, но он сбежал и был объявлен в федеральный розыск. Затем полицейские нашли его у знакомой и повторно задержали. Во время следствия обнаружили ещё более 100 закладок с «синтетикой» общей массой свыше 70 г. Всего изъято 98 г наркотиков.

В Рязани полицейские задержали наркодельца, который занимался бесконтактным распространением синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

30-летнего местного жителя поймали с поличным в лесополосе на окраине города, где, по информации оперативников, наркопотребители приходили за закладками. У задержанного обнаружили 35 свертков с производными N-метилэфедрона и эфедрона общей массой 26 граммов.

Следователь возбудил уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, и суд поместил мужчину под домашний арест. Однако вскоре он сбежал и был объявлен в федеральный розыск. Полицейские выяснили, что он прячется у знакомой, и повторно задержали его.

В ходе расследования оперативники также обнаружили более 100 закладок с «синтетикой» общей массой свыше 70 граммов, которые еще не были переданы покупателям. В итоге из незаконного оборота изъяли 98 граммов наркотиков.

Фото: Рязанская полиция.