На трассе в Рязанской области произошло массовое ДТП
ДТП произошло 29 января, примерно в 13:50, на 227-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. По предварительной информации полицейских, 20-летний житель Волгоградской области, управляя автомобилем ГАЗон NEXT, столкнулся с «Рено», за рулем которой был 48-летний саратовец. После ГАЗон по ходу движения врезался в грузовик «Скания». Последним управлял 49-летний житель Вологодской области. Водитель «ГАЗона» с травмами доставлен в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
