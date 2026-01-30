Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы

Минфин разработал законопроект, который предусматривает ограничение внесения наличных на счета и вклады через банкоматы. Документ направили на согласование в Банк России и Росфинмониторинг в середине января. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Согласно инициативе, для физических лиц могут установить лимит — не более 1 млн рублей в месяц при пополнении счетов через банкоматы. Как отмечают авторы проекта, мера направлена на снижение доли теневого оборота средств.

Источник агентства пояснил, что отсутствие ограничений позволяет вводить в безналичный оборот деньги неустановленного происхождения. Законопроект разработан в рамках политики по «обелению» экономики.

Если инициативу примут, она вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.