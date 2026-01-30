Mash: Трампа связывают с изнасилованием подростка, а Гейтса — со скрытием венерических заболеваний

В файлах по делу Эпштейна имя Трампа упомянуто более трёх тысяч раз, что свидетельствует о его возможном участии в секс-вечеринках в Мар-а-Лаго и связях с несовершеннолетней. Один из документов исчез с сайта ведомства. Также в материалах фигурирует Билл Гейтс. В записке 2013 года Эпштейна говорится, что Гейтс попросил удалить письма о венерических заболеваниях и передать ему антибиотики для жены.

Также в материалах фигурирует Билл Гейтс. В записке 2013 года Эпштейна говорится, что Гейтс попросил удалить письма о венерических заболеваниях и передать ему антибиотики для жены. Эпштейна также просили доставать наркотики и помогать в установлении незаконных связей с замужними женщинами.