Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
7 часов назад
182
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 272
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 861
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 182
Mash: Трампа связывают с изнасилованием подростка, а Гейтса — со скрытием венерических заболеваний
В файлах по делу Эпштейна имя Трампа упомянуто более трёх тысяч раз, что свидетельствует о его возможном участии в секс-вечеринках в Мар-а-Лаго и связях с несовершеннолетней. Один из документов исчез с сайта ведомства. Также в материалах фигурирует Билл Гейтс. В записке 2013 года Эпштейна говорится, что Гейтс попросил удалить письма о венерических заболеваниях и передать ему антибиотики для жены.

Министерство юстиции США обнародовало и частично удалило документы, связывающие Дональда Трампа с обвинением в изнасиловании 13-летней девочки и Билла Гейтса с просьбой скрыть венерическое заболевание. Об этом сообщило издание Mash.

В файлах по делу Эпштейна имя Трампа упомянуто более трёх тысяч раз, что свидетельствует о его возможном участии в секс-вечеринках в Мар-а-Лаго и связях с несовершеннолетней. Один из документов исчез с сайта ведомства.

Также в материалах фигурирует Билл Гейтс. В записке 2013 года Эпштейна говорится, что Гейтс попросил удалить письма о венерических заболеваниях и передать ему антибиотики для жены. Эпштейна также просили доставать наркотики и помогать в установлении незаконных связей с замужними женщинами.