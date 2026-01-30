Лукашенко посоветовал женщинам чистить снег на улице, чтобы сохранить красоту
«Вы же так хотите быть красивыми. Вы всякую заразу на лицо, еще куда-то в тело наносите, медом обмазываетесь, если кто-то в парилку идет, и так далее. Я же это понимаю, знаю. Самый лучший мед для красоты — это лопата в руки и чистить снег. Поверьте, это самое лучшее средство», — сказал Лукашенко на видеозаписи встречи, которую опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уборка снега на свежем воздухе полезнее для красоты женщины, чем косметические процедуры. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Фото: president.gov.by.