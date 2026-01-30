Американский физиотерапевт рассказал, сколько осталось жить Трампу
Эксперт заявил, что у Трампа диагностирована лобно-височная деменция, сокращающая жизнь на 7-12 лет. К тому же признаки болезни проявились до 2016 года. По словам врача, команда президента скрывает его реальное состояние. Джеймс отметил, что Трампу 80 лет, у него также застойная сердечная недостаточность и хроническая болезнь почек — они могут привести к инсульту или сердечному приступу.
Американский физиотерапевт Адам Джеймс считает, что жизнь Дональда Трампа продлится максимум 4 месяца. Об этом сообщили в телеграм-канале «ПУЛ № 3».
