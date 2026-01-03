В Спасском районе умер 103-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Спасском районе Рязанской области на 104-м году жизни скончался старейший житель района, участник Великой Отечественной войны Николай Федорович Ульянов. Об этом пишет ИД «Пресса».

Николай Ульянов прошел войну и был удостоен высоких государственных наград. За мужество и героизм он награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».