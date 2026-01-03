В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области в ближайший час, с сохранением до утра 4 января, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на Гидрометцентр. По данным синоптиков, на территории региона прогнозируется снег, местами сильный. Видимость в осадках может ухудшаться до 1 000 метров.

По данным синоптиков, на территории региона прогнозируется снег, местами сильный. Видимость в осадках может ухудшаться до 1 000 метров. Также ожидаются налипание мокрого снега, гололед, местами снежные заносы и гололедица.

Жителей области призвали соблюдать меры безопасности: не находиться под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями, по возможности сократить время пребывания на улице.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам экстренных служб: 01, 101 или 112.