В Рязани неизвестные облили припаркованный автомобиль

В микрорайоне Кальное Рязани местная жительница ищет очевидцев повреждения автомобиля. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Мое Кальное». По словам автора сообщения, машина была припаркована у дома № 69 по Касимовскому шоссе с 21:00 30 декабря до 17:00 1 января.

За это время, предположительно 31 декабря, неизвестные целенаправленно облили автомобиль химическим средством для снятия лакокрасочного покрытия.

Владелица автомобиля просит откликнуться всех, кто мог видеть произошедшее или обладает какой-либо информацией о случившемся.

Фото: «Мое Кальное».