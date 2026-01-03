В направлении Пителино Рязанской области фура перекрыла дорогу

В Рязанской области на участке дороги в направлении Пителино произошел затор: грузовик встал поперек проезжей части, проезд затруднен. Об этом сообщили подписчики в Telegram-канале «Автоклуб Касимов».

Официальной информации от ГИБДД пока не поступало. Водителям советуют быть внимательными и учитывать возможные задержки в пути.

Фото: «Автоклуб Касимов».