У ТРЦ «Марко Молл» в Рязани заработал бесплатный каток

В пятницу, 2 января, у ТРЦ «Марко Молл» начал работу каток площадью около 2 000 м2. Пространство с бесплатным входом для всех желающих открыто ежедневно с 10:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба «Марко Молл».

Для гостей доступен платный прокат с заточкой коньков, который расположен внутри ТРЦ. Расположение у торгового центра дает возможность совместить катание с шопингом или встречей в кафе с друзьями.