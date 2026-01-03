Рязань
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
2 часа назад
258
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
1 435
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
1 771
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 467
Смольский и Шевченко выиграли масс-старт на «Гонке чемпионов» в Рязани
Белорусский биатлонист Антон Смольский и россиянка Наталия Шевченко стали победителями масс-старта на турнире «Гонка чемпионов», который прошел в Рязани. Об этом сообщает администрация города.

Антон Смольский преодолел дистанцию 5 км за 13 минут 19,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял Александр Корнев, уступивший победителю 16 секунд, третьим финишировал Александр Поварницын с отставанием 22 секунды.

Среди женщин победу одержала Наталия Шевченко. Она прошла 5 километров за 14 минут 18,6 секунды и отстрелялась без промахов. Серебро завоевала Ирина Казакевич (+23,9), бронза досталась белорусской спортсменке Динаре Смольской (+32,5).