Смольский и Шевченко выиграли масс-старт на «Гонке чемпионов» в Рязани

Белорусский биатлонист Антон Смольский и россиянка Наталия Шевченко стали победителями масс-старта на турнире «Гонка чемпионов», который прошел в Рязани. Об этом сообщает администрация города.

Белорусский биатлонист Антон Смольский и россиянка Наталия Шевченко стали победителями масс-старта на турнире «Гонка чемпионов», который прошел в Рязани. Об этом сообщает администрация города.

Антон Смольский преодолел дистанцию 5 км за 13 минут 19,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял Александр Корнев, уступивший победителю 16 секунд, третьим финишировал Александр Поварницын с отставанием 22 секунды.

Среди женщин победу одержала Наталия Шевченко. Она прошла 5 километров за 14 минут 18,6 секунды и отстрелялась без промахов. Серебро завоевала Ирина Казакевич (+23,9), бронза досталась белорусской спортсменке Динаре Смольской (+32,5).