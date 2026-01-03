Рязанцы пожаловались на нечищенные дороги и улицы

Жители Рязани пожаловались на плохую уборку улиц и дорог после снегопада. Сообщение появилось в группе «Подслушано в Рязани» в соцсетях.

По словам горожан, на проезжей части и тротуарах образовались сугробы, при этом коммунальную технику на улицах они не видят. В комментариях рязанцы возмущаются тем, что официальные отчеты о большом количестве задействованной техники не соответствуют реальной ситуации.

Официальных комментариев от городской администрации или коммунальных служб на момент публикации не поступало.