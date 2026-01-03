Россияне в 2026 году будут отдыхать почти четыре месяца

В 2026 году на выходные и праздничные дни у россиян придется 118 дней — почти четыре месяца. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. По ее словам, количество рабочих дней в новом году составит 247. Таким образом, дней отдыха будет в 2,1 раза меньше.

В 2026 году на выходные и праздничные дни у россиян придется 118 дней — почти четыре месяца. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

По ее словам, количество рабочих дней в новом году составит 247. Таким образом, дней отдыха будет в 2,1 раза меньше, чем рабочих, однако общий баланс труда и отдыха в годовом исчислении не изменится.

Эксперт напомнила, что Трудовой кодекс РФ предусматривает 14 официальных праздничных дней в году. Если они совпадают с выходными, дни отдыха переносятся на будни.

В 2026 году россиян ждут следующие выходные и праздничные периоды: