Россияне в 2026 году будут отдыхать почти четыре месяца

В 2026 году на выходные и праздничные дни у россиян придется 118 дней — почти четыре месяца. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
По ее словам, количество рабочих дней в новом году составит 247. Таким образом, дней отдыха будет в 2,1 раза меньше, чем рабочих, однако общий баланс труда и отдыха в годовом исчислении не изменится.
Эксперт напомнила, что Трудовой кодекс РФ предусматривает 14 официальных праздничных дней в году. Если они совпадают с выходными, дни отдыха переносятся на будни.
В 2026 году россиян ждут следующие выходные и праздничные периоды:
с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года — 12 дней;
с 21 по 23 февраля — 3 дня;
с 7 по 9 марта — 3 дня;
с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая — по 3 дня;
с 12 по 14 июня — 3 дня;
4 ноября;
31 декабря.