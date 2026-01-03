Павел Малков заявил о строительстве государственного мусорного полигона

«Лет десять назад было принято решение о переходе на коммерческого подрядчика по обращению с отходами, у которого сейчас аккумулированы основные ресурсы в этой сфере: полигоны и мусоровозы. Сейчас мы приступаем к проектированию, а следом начнем строительство государственного полигона, который станет современным технологичным предприятием для переработки и захоронения отходов… Мы не хотим разрушить монополию, она разрушается сама собой, потому что у полигона, который был в свое время выкуплен, заканчивается остаточная вместимость. Сейчас срок его службы продлен, но в любом случае, сколько верёвочке не виться, рано или поздно она закончится», — заявил глава региона.

В Рязанской области появится государственный мусорный полигон. От этом в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» рассказал губернатор Павел Малков.

Новый полигон должен быть государственным. При этом перевозку мусора и работу с мусорными площадками при необходимости могут обеспечивать и частные предприятия.

Так же еще многое предстоит сделать в части раздельного сбора мусора, и здесь тоже не обойтись без привлечения бизнеса и вовлечения жителей области.

А вообще считаю, что объекты, которые особо важны для жизнеобеспечения людей, должны находиться в руках государства», — заявил глава региона.

