Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
2 часа назад
258
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
1 435
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
1 771
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 467
Павел Малков заявил о строительстве государственного мусорного полигона
«Лет десять назад было принято решение о переходе на коммерческого подрядчика по обращению с отходами, у которого сейчас аккумулированы основные ресурсы в этой сфере: полигоны и мусоровозы. Сейчас мы приступаем к проектированию, а следом начнем строительство государственного полигона, который станет современным технологичным предприятием для переработки и захоронения отходов… Мы не хотим разрушить монополию, она разрушается сама собой, потому что у полигона, который был в свое время выкуплен, заканчивается остаточная вместимость. Сейчас срок его службы продлен, но в любом случае, сколько верёвочке не виться, рано или поздно она закончится», — заявил глава региона.

В Рязанской области появится государственный мусорный полигон. От этом в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» рассказал губернатор Павел Малков.

«Лет десять назад было принято решение о переходе на коммерческого подрядчика по обращению с отходами, у которого сейчас аккумулированы основные ресурсы в этой сфере: полигоны и мусоровозы. Сейчас мы приступаем к проектированию, а следом начнем строительство государственного полигона, который станет современным технологичным предприятием для переработки и захоронения отходов…

Мы не хотим разрушить монополию, она разрушается сама собой, потому что у полигона, который был в свое время выкуплен, заканчивается остаточная вместимость. Сейчас срок его службы продлен, но в любом случае, сколько верёвочке не виться, рано или поздно она закончится. Так что это жизненная необходимость для региона. Думаю, и действующий региональный оператор с этим согласится.

Новый полигон должен быть государственным. При этом перевозку мусора и работу с мусорными площадками при необходимости могут обеспечивать и частные предприятия.

Так же еще многое предстоит сделать в части раздельного сбора мусора, и здесь тоже не обойтись без привлечения бизнеса и вовлечения жителей области.

А вообще считаю, что объекты, которые особо важны для жизнеобеспечения людей, должны находиться в руках государства», — заявил глава региона.

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2025».