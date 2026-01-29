В Рязанской области зарегистрированы более ста экскурсоводов

С 1 марта 2025 года аттестация экскурсоводов на территории Российской Федерации стала обязательной. Мера направлена на повышение качества туристических услуг и исключение из профессиональной среды неподготовленных гидов, допускающих искажение исторических фактов. Экзамен на экскурсовода включает тестирование по истории и культуре региона, а также презентацию авторской экскурсии. Как рассказали в сюжете, по данным Агентства развития туризма Рязанской области, в последние годы наблюдается рост числа граждан, изъявивших желание освоить профессию экскурсовода. Среди них значительную долю составляют представители непрофильных отраслей — банковской сферы, связи, индустрии красоты и других.

Фото — скриншот сюжета ГТРК «Ока».