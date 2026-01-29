В Рязани зафиксировали 8-балльные пробки
Заторы наблюдаются на ул. Зубковой, Новоселов, Ленина, Высоковольтной, Касимовском и Солотчинском шоссе и на Окружной дороге. К тому же проблемные участки — на ул. Спортивная, Гагарина и Дзержинского. Также на ул. Каширина произошло ДТП.
В Рязани зафиксировали 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют «Яндекс Карты».
Заторы наблюдаются на ул. Зубковой, Новоселов, Ленина, Высоковольтной, Касимовском и Солотчинском шоссе и на Окружной дороге. К тому же проблемные участки — на ул. Спортивная, Гагарина и Дзержинского.
Также на ул. Каширина произошло ДТП.