В Рязани зафиксировали 8-балльные пробки

Заторы наблюдаются на ул. Зубковой, Новоселов, Ленина, Высоковольтной, Касимовском и Солотчинском шоссе и на Окружной дороге. К тому же проблемные участки — на ул. Спортивная, Гагарина и Дзержинского. Также на ул. Каширина произошло ДТП.