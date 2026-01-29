В Рязани отреставрировали первый том собрания сочинений Салтыкова-Щедрина

В региональном центре консервации и реставрации библиотеки имени Горького восстановили первый том собрания сочинений Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

Эта книга — часть девятитомного собрания сочинений, подготовку к выпуску которого автор вел в последние месяцы жизни. В середине апреля 1889 года первый том вышел в свет в типографии Михаила Стасюлевича. Остальные издания писатель не увидел.

Листы книги промыли теплой проточной, затем дистиллированной водой. Уточняется, что с бумаги частично ушли загрязнения, листы стали более эластичные и мягкие.

Подклейка разрывов, восполнение утрат, замена корешковой части проводились на столе с подсветом методом классической листовой реставрации встык с оборотной стороны. Листы были высушены и отпрессованы между листами парафинированной и фильтровальной бумаги, обрезаны по формату, сформированы в тетради с соблюдением нумерации.

Затем блок сшили на станке на двух пеньковых шнурах. Изготовлен новый составной переплет с корешком и уголками из кожи и крытьем из мраморной бумаги, соответствующим изданиям того времени.

Фото: группа библиотеки имени Горького в «ВК».