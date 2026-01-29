Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
В России предложили не учитывать выходные дни при расчете отпуска
В России предложили не учитывать выходные дни при расчете оплачиваемого отпуска. С соответствующей инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, передало 29 января ТАСС.

Изменения хотят внести в статью 120 Трудового кодекса РФ. Сейчас ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Авторы инициативы предложили не включать в их число выходные.

По словам Леонида Слуцкого, Трудовой кодекс фактически «крадет у работника» дни отдыха.

«Например, если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные, на которые гражданин и так имеет право. Получается, что период отдыха становится существенно короче, а это нечестно», — добавил депутат.

Документ внесут в Госдуму.