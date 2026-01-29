В России предложили не учитывать выходные дни при расчете отпуска

Изменения хотят внести в статью 120 Трудового кодекса РФ. Сейчас ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Авторы инициативы предложили не включать в их число выходные. По словам Леонида Слуцкого, Трудовой кодекс фактически «крадет у работника» дни отдыха. «Например, если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные, на которые гражданин и так имеет право. Получается, что период отдыха становится существенно короче, а это нечестно», — добавил депутат. Документ внесут в Госдуму.

