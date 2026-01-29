В Госдуме предложили сделать обязательным согласие мужа на аборт

В Госдуме выступили с инициативой законодательно закрепить обязательное согласие мужа на искусственное прерывание беременности. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Татьяну Буцкую, первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Она подчеркнула важность участия отца в принятии решения о рождении ребенка, особенно в зарегистрированном браке. «Должен быть федеральный закон с точки зрения согласия отца ребенка. Мы исходим из того, что если это зарегистрированный брак, то это отец будущего ребенка, и, конечно, он также вправе принимать решение о рождении», — отметила Буцкая.

Ее заявление было сделано в контексте недавнего предложения патриарха Московского и всея Руси Кирилла об усилении роли мужчин в вопросах, касающихся аборта.