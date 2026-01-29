The Verge: YouTube удаляет созданный с помощью ИИ низкокачественный контент
По данным Kapwing, с YouTube исчезли несколько популярных каналов, включая CuentosFacianantes с 5,9 млн подписчиков и более 1,2 млрд просмотров, а также Imperio de Jesus с 5,8 млн подписчиков. Это произошло через несколько недель после заявления генерального директора YouTube Нила Мохана о борьбе с контентом низкого качества, созданным с помощью ИИ, и его планах по удалению такого контента.
YouTube удаляет видео низкого качества, созданные с помощью ИИ. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на портал The Verge.
