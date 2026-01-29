Скончался чемпион мира по спортивной акробатике Василий Скакун

В четверг, 29 января, пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила о кончине Василия Александровича Скакуна, выдающегося спортсмена, тренера и ученого, на 82-м году жизни. Скакун был заслуженным мастером спорта СССР и первым чемпионом мира по гимнастике в 1974 году. Он также являлся заслуженным тренером СССР и кандидатом педагогических наук, автором множества научных трудов и изобретений в области гимнастики. Федерация отметила огромный вклад Скакуна в развитие акробатики и гимнастики. Благодаря его уникальной разработке создана специальная акробатическая дорожка.

После завершения своей карьеры как спортсмена, Скакун стал тренером и воспитал 19 абсолютных чемпионов мира, оставив неизгладимый след в истории спорта.

Фото: Telegram/глава города Ставрополя Иван Ульянченко.