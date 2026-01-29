Силовики задержали рязанца, работающего на мошеннический колл-центр
Рязанца задержали утром 29 января. Отмечается, что он успел получить от кураторов симбоксы, ноутбук и модем. Указанное оборудование было настроено и готово к эксплуатации. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Рязанцу грозит до 6 лет лишения свободы.
