Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
6 часов назад
501
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 746
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 001
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 438
Шереметьево купило Домодедово за 66 млрд рублей
Торги прошли в формате голландского аукциона с понижением цены. После достижения минимального порога второй участник — структура аэропорта Внуково — не стал повышать ставку.

Как сообщил гендиректор Шереметьево Михаил Василенко, приобретение Домодедово состоялось без привлечения заемного финансирования, передает РИА Новости.

Новому собственнику предстоит решить вопрос с долговой нагрузкой аэропорта: обязательства Домодедово превышают 70 млрд рублей и фактически превышают стоимость самого актива.

Фото: ТАСС.