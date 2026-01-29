Шереметьево купило Домодедово за 66 млрд рублей

Новым владельцем активов группы «Домодедово» стала структура аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили источники РБК, информацию также подтвердили в ПСБ, выступавшем продавцом.
Победителем торгов стало ООО «Перспектива» — дочерняя компания «Международного аэропорта Шереметьево». Итоговая цена сделки составила 66,132 млрд рублей: вдвое ниже стартовой стоимости лота, которая изначально превышала 132 млрд рублей.
Торги прошли в формате голландского аукциона с понижением цены. После достижения минимального порога второй участник — структура аэропорта Внуково — не стал повышать ставку.
Как сообщил гендиректор Шереметьево Михаил Василенко, приобретение Домодедово состоялось без привлечения заемного финансирования, передает РИА Новости.
Новому собственнику предстоит решить вопрос с долговой нагрузкой аэропорта: обязательства Домодедово превышают 70 млрд рублей и фактически превышают стоимость самого актива.
Фото: ТАСС.