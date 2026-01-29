Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с водительскими правами

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько предупредил о мошенничестве, связанное с предложениями о продаже водительских удостоверений, которые активно распространяются в соцсетях и мессенджерах.
Злоумышленники обещают оформить права за несколько дней без необходимости обучения в автошколе и сдачи экзаменов, просят отправить фотографию паспорта и образец подписи, а также внести предоплату в размере 65 тысяч рублей.
По словам Радько, мошенники гарантируют изготовление удостоверения и его внесение в базу ГИБДД, однако после получения денег скрываются, не выполняя никаких обязательств. Юрист подчеркнул, что реальная услуга по выдаче водительских прав стоила бы гораздо дороже, так как те, кто вносит данные в базы, рискуют своей свободой.
Он также напомнил о последствиях использования поддельных водительских удостоверений. Согласно статье 327 УК РФ, за повторное совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет. Первичное правонарушение может привести к принудительным работам, однако это все равно будет означать наличие уголовной судимости.