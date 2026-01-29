Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с водительскими правами

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько предупредил о мошенничестве с продажей водительских удостоверений в соцсетях и мессенджерах. Злоумышленники обещают оформить права без обучения и экзаменов за предоплату 65 тысяч рублей, просят фото паспорта и образец подписи. После получения денег они скрываются, не выполняя обещаний. Радько отметил, что реальная услуга стоила бы значительно дороже, так как внесение в базы ГИБДД связано с уголовным риском. Он также напомнил, что использование поддельных прав карается по статье 327 УК РФ: повторно — лишением свободы до 2 лет, первично — принудительными работами и уголовной судимостью.

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько предупредил о мошенничестве, связанное с предложениями о продаже водительских удостоверений, которые активно распространяются в соцсетях и мессенджерах.

Злоумышленники обещают оформить права за несколько дней без необходимости обучения в автошколе и сдачи экзаменов, просят отправить фотографию паспорта и образец подписи, а также внести предоплату в размере 65 тысяч рублей.

По словам Радько, мошенники гарантируют изготовление удостоверения и его внесение в базу ГИБДД, однако после получения денег скрываются, не выполняя никаких обязательств. Юрист подчеркнул, что реальная услуга по выдаче водительских прав стоила бы гораздо дороже, так как те, кто вносит данные в базы, рискуют своей свободой.

Он также напомнил о последствиях использования поддельных водительских удостоверений. Согласно статье 327 УК РФ, за повторное совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет. Первичное правонарушение может привести к принудительным работам, однако это все равно будет означать наличие уголовной судимости.