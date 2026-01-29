Рязань
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
2 часа назад
196
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 723
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 979
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 427
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с водительскими правами
