Пробки в Рязани достигли 10 баллов. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты».
По данным навигационных сервисов, наиболее загруженными являются Окружная дорога, Северная окружная, Московское шоссе, Касимовское шоссе, Солотчинское шоссе, улицы Крупской, Свободы, Горького, Железнодорожная, Зубковой, Новосёлов, Кальная, Дзержинского, Речников, Чкалова, Полевая, Тимакова, Семашко, Черновицкая и Гагарина
Проблемными участками также являются перекрёстки у станций «Рязань-1» и «Рязань-2», выезды с Окружной дороги на центральные улицы и участки вблизи Лесопарка