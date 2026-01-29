На дорогах Рязанской области организовали круглосуточное дежурство спецтехники из-за снегопада

Отмечается, что всего 491 машина дежурит на трассах Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областей. Дороги мониторят круглосуточно до 31 января.

Федеральные дорожники предупредили о готовности оперативно реагировать на неблагоприятные погодные условия. На трассах Рязанской области организовано круглосуточное дежурство спецтехники — 31 машина. Об этом сообщили в пресс-службе УПРДОР.

