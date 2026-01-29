В Московской железной дороге прокомментировали утреннюю задержку пассажирского поезда № 69 Липецк — Москва на станции Рязань-2.
Как сообщили в МЖД, в 12:20 поезд совершил вынужденную остановку из-за неблагоприятных погодных условий.
«В 13:50 состав продолжил следование по маршруту. На период оказания поезду помощи жалоб от пассажиров на температурный режим в вагонах не поступало. На конечную станцию (Казанский вокзал) поезд прибыл в 16:21 с опозданием 1 час 44 минуты. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — отметили в МЖД.
Ранее сообщалось, что на вокзале «Рязань-2» возникли проблемы с движением поездов. По словам пассажиров, состав Липецк — Москва остановился из-за обледенения контактной сети, а в вагонах временно не работало электричество.