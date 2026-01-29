На вокзале «Рязань-2» задержался поезд Липецк — Москва
На вокзале «Рязань-2» возникли проблемы с движением поездов из-за обледенения контактной сети. Об этом сообщили подписчики Telegram-канала «Топор. Новости Рязани».
По их словам, поезд Липецк — Москва с отправлением в 12:08 остановился на станции и не смог продолжить движение. Начальник поезда объяснил пассажирам, что произошло обледенение контактов, из-за чего вышел из строя локомотив.
Спустя примерно час пассажирам сообщили, что ремонт может занять не менее двух часов. Очевидцы отмечают, что в вагонах отсутствует электричество, не работают системы жизнеобеспечения, а людям становится тяжело дышать.