Десятки домов в Рязани 30 января останутся без холодной воды
Десятки домов в Рязани 30 января останутся без холодной воды. Об этом сообщили в «Водоканале».
С 09:30 до 13:00 30 января холодной воды не будет по адресам:
- 1-й Школьный проезд, с дома № 18 по дом № 38 (четная сторона);
- 7-й проезд Осипенко, с дома № 2 по дом № 16 (четная сторона) и с дома № 1 по дом № 15 (нечетная сторона);
- Островского, с дома № 53 по дом № 65 (нечетная сторона);
- Стройкова, с дома № 98 по дом № 114 (четная сторона).