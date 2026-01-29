Рязань
Чтв, 29
-3°
Птн, 30
-11°
Сбт, 31
-14°
ЦБ USD 76.03 -0.24 30/01
ЦБ EUR 90.98 -0.32 30/01
Нал. USD 76.01 / 76.50 29/01 18:00
Нал. EUR 90.70 / 91.60 29/01 18:00
Десятки домов в Рязани 30 января останутся без холодной воды
Десятки домов в Рязани 30 января останутся без холодной воды. Об этом сообщили в «Водоканале».

С 09:30 до 13:00 30 января холодной воды не будет по адресам:

  • 1-й Школьный проезд, с дома № 18 по дом № 38 (четная сторона);
  • 7-й проезд Осипенко, с дома № 2 по дом № 16 (четная сторона) и с дома № 1 по дом № 15 (нечетная сторона);
  • Островского, с дома № 53 по дом № 65 (нечетная сторона);
  • Стройкова, с дома № 98 по дом № 114 (четная сторона).