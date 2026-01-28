За ночь над Россией сбили 75 украинских БПЛА

24 БПЛА самолетного типа средства ПВО перехватили над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, шесть — над Черным морем, пять — над Белгородской областью, четыре — над Астраханской областью. По три дрона уничтожили над Курской областью и Азовским морем, по два — над Воронежской и Брянской областями. Над Ростовской, Тамбовской, Волгоградской областями сбили по одному БПЛА.

Об этом 28 января сообщили в соцсетях Минобороны.

