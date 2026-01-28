ВС РФ поразили места хранения БПЛА на Украине

За сутки российская армия за сутки поразила места хранения и подготовки к запуску беспилотников, базы горючего и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158-ми районах. Средства ПВО сбили 175 беспилотников.