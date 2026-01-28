Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
-3°
Чтв, 29
Птн, 30
-9°
ЦБ USD 76.55 0.54 28/01
ЦБ EUR 90.93 0.64 28/01
Нал. USD 77.50 / 76.90 28/01 12:20
Нал. EUR 91.62 / 91.00 28/01 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 512
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 742
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 348
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 645
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области подростки украли мотоциклы знакомого, пока он был в армии
43-летняя жительница рассказала, что из гаража пропали два мотоцикла и набор электроинструмента. Оперативники уголовного розыска установили, что к краже причастны 16-летний житель Михайлова и его 13-летний приятель. Их разыскали и доставили в подразделение по делам несовершеннолетних. По предварительной информации УМВД, 16-летний житель Михайлова пару месяцев назад узнал, что его знакомому родственники купили мотоцикл. Молодой человек после этого отправился служить в армию. Подросток решил похитить мотоциклы. Он с приятелем взломал окно и пробрался в гараж.

В Михайлове подростки украли два мотоцикла знакомого, пока он был в армии. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

43-летняя жительница города рассказала полицейским, что из ее гаража пропали два мотоцикла и набор электроинструмента — пила, лобзик и ручная мойка высокого давления.

Оперативники уголовного розыска установили, что к краже причастны 16-летний житель Михайлова и его 13-летний приятель. Их разыскали и доставили в подразделение по делам несовершеннолетних.

По предварительной информации УМВД, 16-летний житель Михайлова пару месяцев назад узнал, что его знакомому родственники купили мотоцикл. Молодой человек после этого отправился служить в армию.

Подросток решил похитить мотоцикл. Он с приятелем взломал окно гаража. Затем злоумышленники вывезли мотоцикл и забрали электроинструмент. Похищенное спрятали в своей надворной постройке. После 16-летний злоумышленник вернулся в гараж и украл еще один мотоцикл. Похищенное подростки хотели продать.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.