В Рязанской области подростки украли мотоциклы знакомого, пока он был в армии

43-летняя жительница рассказала, что из гаража пропали два мотоцикла и набор электроинструмента. Оперативники уголовного розыска установили, что к краже причастны 16-летний житель Михайлова и его 13-летний приятель. Их разыскали и доставили в подразделение по делам несовершеннолетних. По предварительной информации УМВД, 16-летний житель Михайлова пару месяцев назад узнал, что его знакомому родственники купили мотоцикл. Молодой человек после этого отправился служить в армию. Подросток решил похитить мотоциклы. Он с приятелем взломал окно и пробрался в гараж.

В Михайлове подростки украли два мотоцикла знакомого, пока он был в армии. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

43-летняя жительница города рассказала полицейским, что из ее гаража пропали два мотоцикла и набор электроинструмента — пила, лобзик и ручная мойка высокого давления.

Оперативники уголовного розыска установили, что к краже причастны 16-летний житель Михайлова и его 13-летний приятель. Их разыскали и доставили в подразделение по делам несовершеннолетних.

По предварительной информации УМВД, 16-летний житель Михайлова пару месяцев назад узнал, что его знакомому родственники купили мотоцикл. Молодой человек после этого отправился служить в армию.

Подросток решил похитить мотоцикл. Он с приятелем взломал окно гаража. Затем злоумышленники вывезли мотоцикл и забрали электроинструмент. Похищенное спрятали в своей надворной постройке. После 16-летний злоумышленник вернулся в гараж и украл еще один мотоцикл. Похищенное подростки хотели продать.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.