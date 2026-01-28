В Рязани провели сложную операцию по удалению коралловидного камня из почки
В Рязани женщине провели сложную операцию по удалению коралловидного камня из почки. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Операция прошла в городской клинической больнице № 11. Вмешательство провели методом эндоскопической комбинированной интраренальной хирургии (ЭКИРХ), что позволило полностью удалить коралловидный камень, сохранить орган и избежать повторных операций.
Операцию делали сразу две хирургические бригады. С помощью небольшого прокола в области поясницы в почку вводился нефроскоп, а через мочевые пути подавался второй инструмент. Дробление камня выполнили одновременно двумя лазерами.
Пациентка уже выписана из стационара в удовлетворительном состоянии.