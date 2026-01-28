В Рязани прорвало трубу с кипятком

В Рязани прорвало трубу с кипятком. Видео с густым паром на улице Черновицкой опубликовали под постами губернатора Павла Малкова. «Постоянно там что-то копают. Потом все это превратится в каток», — заметил рязанец. Также пользователь отметил, что по адресу Черновицкая № 5 отключили отопление. На видео можно увидеть, что на месте уже работают городские службы.